Золота клітка: Динамо відмовилося продати свого таланта до Європи

Динамо не відпустило Сироту у Базель / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Ігор Суркіс поскаржився, що клубу не вистачає грошей, але в той же час не поспішає заробляти на трансферах.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, кияни відмовили швейцарському Базелю у купівлі центрального захисника Олександра Сироти До речі, цей же клуб зараз веде переговори щодо Супряги.

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Втім, тут варто зазначити, що Сирота є основним гравцем Динамо, на відміну від того ж Супряги. Втрата захисника сильно вдарила б по оборонних редутах киян.

Алан Патрік vs Сирота / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Тим більше, що Сироті лише 21 рік, за належного підходу він може зрости у високоякісного футболіста, як той самий Миколенко, і потім уже можна буде продати його за круглу суму.

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Зазначимо, що під час зимової паузи Динамо ще позбулося Богдана Лєднєва. Півзахисник вирушив у річну оренду до Угорщини.