Золотая клетка: Динамо отказалось продать своего таланта в Европу

Динамо не отпустило Сироту в Базель / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игорь Суркис пожаловался, что клубу не хватает денег, но в то же время не спешит зарабатывать на трансферах.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, киевляне отказали швейцарскому Базелю в покупке центрального защитника Александра Сироты. Кстати, этот же клуб сейчас ведет переговоры по Супряге.

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Впрочем, здесь стоит отметить, что Сирота является основным игроков Динамо, в отличие от того же Супряги. Потеря защитника сильно бы ударила по оборонным редутам киевлян.

Алан Патрик vs Сирота / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Тем более, что Сироте всего 21 год, при должном подходе он может вырасти в высококачественного футболиста, как тот же Миколенко, и затем уже можно будет продать его за круглую сумму.

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Отметим, что во время зимней паузы Динамо еще избавилось от Богдана Леднева. Полузащитник отправился в годичную аренду в Венгрию.