Світоліна похвалилася гігантською ювелірною прикрасою (фото)

Еліна Світоліна / Фото: Instagram
2021 рік для найкращої української тенісистки видався неоднозначним. З одного боку, Еліна Світоліна виграла "бронзу" Олімпіади. З іншого – у рейтингу WTA впала з четвертого на 15-й рядок.
Чи потрібно щось міняти?
"Потрібно!" – вирішила Еліна. І відправила у відставку тренера
А попутно Світоліна оновила гардероб та колекцію своїх ювелірних прикрас.
Тенісистка похвалилася в соцмережах новим пальтом і величезним ланцюгом на шиї.
"Чисте золото", – написала в Instagram Еліна.
Нагадаємо, влітку Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля зіграли у Швейцарії.
При цьому Монфіс покликав заміж Світоліну, подарувавши їй каблучку за 700 тисяч євро.