Свитолина похвасталась гигантским ювелирным украшением (фото)

Элина Свитолина / Фото: Instagram
2021 год для лучшей украинской теннисистки выдался неоднозначным. С одной стороны, Элина Свитолина выиграла "бронзу" Олимпиады. С другой – в рейтинге WTA упала с четвертой на 15-ю строчку.
Нужно ли что-то менять?
"Нужно!" – решила Элина. И отправила в отставку тренера.
А попутно Свитолина обновила гардероб и коллекцию своих ювелирных украшений.
Теннисистка похвасталась в соцсетях новым пальтишком и огромной цепью на шее.
"Чистое золото", – написала в Instagram Элина.
Напомним, летом Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьбу сыграли в Швейцарии.
При этом Монфис позвал замуж Свитолину, подарив ей кольцо за 700 тысяч евро.