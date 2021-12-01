3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Зінченко не перейде до команди Шевченка: інсайдер назвав причину

Сергій Шаховець
1 грудня, 18:26
Український півзахисник Олександр Зінченко не переїде до Генуї заради свого колишнього тренера зі збірної України – у цьому немає резону

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні / Фото: УАФ

Авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо впевнений, що можливий трансфер Зінченка до Дженоа не більше ніж чутки. Українець не проміняє гранд європейського футболу заради аутсайдера Серії А.

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"Я не думаю, що Зінченко може залишити Манчестер Сіті та перейти до Дженоа.

При всій повазі до Дженоа, але Зінченка дуже люблять у Манчестер Сіті, Тому ...

Не тому, що він українець і має йти за українським тренером і обирати Дженоа. Він грає за Манчестер Сіті, грає за титули і для того, щоб виграти Лігу чемпіонів", – цитує слова Ді Марціо Meta-ratings.

Зінченко vs Мессі / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко у найближче трансферне вікно може перебратися на правах оренди до італійського Дженоа. Нові власники "грифонів" мали виділити бюджет на посилення команди Андрія Шевченка.

Зінченко, де Брюйне і Гвардіола / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що сьогодні у Серії А відбудеться поєдинок нинішньої команди Шеви Дженоа проти його колишнього клубу Мілана, у якому він став зіркою світової величини. За онлайн-трансляцією матчу Дженоа – Мілан стежте на нашому сайті.

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it