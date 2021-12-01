3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
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Зинченко не перейдет в команду Шевченко: инсайдер назвал причину

Сергей Шаховец
1 декабря, 18:26
Украинский полузащитник Александр Зинченко не переедет в Геную ради своего бывшего тренера по сборной Украины – в этом нет резона

Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио уверен, что возможный трансфер Зинченко в Дженоа не более чем слухи. Украинец не променяет гранд европейского футбола ради аутсайдера Серии А.

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"Я не думаю, что Зинченко может покинуть Манчестер Сити и перейти в Дженоа.

При всем уважении к Дженоа, но Зинченко очень любят в Манчестер Сити, поэтому…

Не потому что он украинец и должен идти за украинским тренером и выбирать Дженоа. Он играет за Манчестер Сити, играет за титулы и для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – цитирует слова Ди Марцио Meta-ratings.

Зинченко vs Месси / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко в ближайшее трансферное окно может перебраться на правах аренды в итальянский Дженоа. Новые владельцы "грифонов" должны были выделить бюджет на усиление команды Андрея Шевченко.

Зинченко, де Брюйне и Гвардиола / Фото: Getty Images

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Напомним, что сегодня в Серии А состоится поединок нынешней команды Шевы Дженоа против его бывшего клуба Милана, в котором он стал звездой мировой величины. За онлайн-трансляцией матча Дженоа – Милан следите на нашем сайте.

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it