15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Зідан відмовив шейхам. Тренер не хоче працювати у кращій лізі світу

Любомир Луканюк
15 жовтня, 18:34
Триразовий переможець Ліги чемпіонів Зінедін Зідан не погодився очолити англійський Ньюкасл по ходу сезону

Зінедін Зідан поки без роботи / Фото: Reuters

Нові власники Ньюкасл Юнайтед почали пошуки головного тренера. Мільярдери з Саудівської Аравії хочуть бачити на посаді іменитого наставника. Вибір припав на Зінедіна Зідана.

Але як пише британська преса, Зідан по ходу сезону не збирається повертатися до роботи. Тому і відмовився від пропозиції очолити клуб з кращої футбольної ліги світу – АПЛ.

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Якщо власники Ньюкасла до наступного літа не знайдуть тренера, то спробують знову вмовити француза.

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Зідан в травні цього року вдруге покинув Реал. За час роботи в мадридському клубі він двічі вигравав чемпіонат Іспанії, тричі Лігу чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, два клубних чемпіонату світу.

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Також ми писали, що колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека є в числі кандидатів на тренерський місток англійської Ньюкасла.

Зінедін Зідан / Фото: Reuters

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