5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
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Жахлива аварія у Формулі-2. Гонщиків забрали до лікарні

Любомир Луканюк
5 грудня, 18:23
Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер постраждали під час гоночного етапу в Саудівській Аравії

Евакуація гонщиків з траси / Фото: Getty Images

У Саудівській Аравії сьогодні пройде Гран-прі Формули-1. А розігрівали публіку гонщики "молодшої" серії – Формули-2.

Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер влаштували серйозну аварію прямо на стартовому полі. Болід Пуршера заглох і в нього на повному ходу врізався Фіттіпальді.

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Після зіткнення Енцо відправили до лікарні гелікоптером. Пуршера завантажили в машину швидкої допомоги і також відвезли до шпиталю.

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Перегони продовжилися, але не на довго. На сьомому колі дистанції змагання зупинили червоними прапорами після аварії за участю Гільєрме Самаї та Оллі Колдуелла. Перемогу присудили австралійському пілоту Оскару Піастрі.