Жахлива аварія у Формулі-2. Гонщиків забрали до лікарні

Евакуація гонщиків з траси / Фото: Getty Images

У Саудівській Аравії сьогодні пройде Гран-прі Формули-1. А розігрівали публіку гонщики "молодшої" серії – Формули-2.

Енцо Фіттіпальді та Тео Пуршер влаштували серйозну аварію прямо на стартовому полі. Болід Пуршера заглох і в нього на повному ходу врізався Фіттіпальді.

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Після зіткнення Енцо відправили до лікарні гелікоптером. Пуршера завантажили в машину швидкої допомоги і також відвезли до шпиталю.

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Перегони продовжилися, але не на довго. На сьомому колі дистанції змагання зупинили червоними прапорами після аварії за участю Гільєрме Самаї та Оллі Колдуелла. Перемогу присудили австралійському пілоту Оскару Піастрі.