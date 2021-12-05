Жуткая авария в Формуле-2. Гонщиков забрали в больницу

Эвакуация гонщиков с трассы / Фото: Getty Images

В Саудовской Аравии сегодня пройдет Гран-при Формулы-1. А разогревали публику гонщики "младшей" серии – Формулы-2.

Энцо Фиттипальди и Тео Пуршер устроили серьезную аварию прямо на стартовом поле. Болид Пуршера заглох и в него на полном ходу врезался Фиттипальди.

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После столкновения Энцо отправили в больницу на вертолете. Пуршер погрузили в машину скорой помощи и также увезли в госпиталь.

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Гонка продолжилась, но не на долго. На седьмом круге дистанции соревнования остановили красными флагами после аварии с участием Гильерме Самайи и Олли Колдуэлла. Победу присудили австралийскому пилоту Оскару Пиастри.