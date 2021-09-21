22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
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Жонглював і бився з тінню: Усик показав, як буде бити Джошуа

Любомир Луканюк
21 вересня, 22:30
Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів у британській столиці відкрите тренування перед поєдинком із Ентоні Джошуа

Усик показав свою майстерність в рингу / Фото: REUTERS

У Лондоні стартували обов'язкові заходи напередодні чемпіонського бою в суперважкій вазі. Тут 25 вересня зустрінуться Ентоні Джошуа і Олександр Усик.

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Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів відкрите тренування. Боксер був у доброму гуморі. Посміхався, жонглював, влаштував бій із тінню.

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Раніше стало відомо, що Ентоні Джошуа отримає величезні гроші за бій з Усиком. Але це не найбільший гонорар чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі. За даними видання Mirror, Ентоні Джошуа заробить 15 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 17,5 млн євро).

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