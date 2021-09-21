Жонглировал и дрался с тенью: Усик показал, как будет бить Джошуа

Усик показал свое мастерство в ринге / Фото: REUTERS

В Лондоне стартовали обязательные мероприятия накануне чемпионского боя в супертяжелом весе. Здесь 25 сентября встретятся Энтони Джошуа и Александр Усик.

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Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел открытую тренировку. Боксер был в хорошем настроении. Улыбался, жонглировал, устроил бой с тенью.

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Ранее стало известно, что Энтони Джошуа получит огромные деньги за бой с Усиком. Но это не самый большой гонорар чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. По данным издания Mirror, Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно 17,5 млн евро).