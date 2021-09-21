22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Бавария --
Динамо --
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Жонглировал и дрался с тенью: Усик показал, как будет бить Джошуа

Любомир Луканюк
21 сентября, 22:30
Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел в британской столице открытую тренировку перед поединком с Энтони Джошуа

Усик показал свое мастерство в ринге / Фото: REUTERS

В Лондоне стартовали обязательные мероприятия накануне чемпионского боя в супертяжелом весе. Здесь 25 сентября встретятся Энтони Джошуа и Александр Усик.

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Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел открытую тренировку. Боксер был в хорошем настроении. Улыбался, жонглировал, устроил бой с тенью.

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Ранее стало известно, что Энтони Джошуа получит огромные деньги за бой с Усиком. Но это не самый большой гонорар чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. По данным издания Mirror, Энтони Джошуа заработает 15 миллионов фунтов стерлингов (примерно 17,5 млн евро).

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