Боксер, пустивший кровь Фьюри, списал Усика в бою с Джошуа

Отто Валлин считает, что украинец пока адаптируется к супертяжелому весу, поэтому Энтони Джошуа сможет его нокаутировать

Валлин не верит в успех Усика

Шведский супертяжеловес Отто Валлин дал свой прогноз на поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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"Я считаю, что Усик был великолепным тяжеловесом, но в супертяжелом весе он не показал еще ничего. Тем не менее, я ожидаю красивого и конкурентного боя. Я отдаю предпочтение в сторону Джошуа. Ему придется хорошо поработать в этом бою, но он может досрочно победить Усика. Габариты и вес сыграют ключевую роль в этом поединке. Мне кажется, что Усик все еще в периоде адаптации к супертяжелому весу", – цитирует Валлина allboxing.ru.

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Напомним, Валлин стал известен два года назад, когда встретился с Тайсоном Фьюри. И хотя бой британец выиграл по очкам, но все лицо его было в крови.

После поединка Тайсону наложили 47 швов.

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Бой Джошуа с Усиком пройдет 25 сентября в Лондоне. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.