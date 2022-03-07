Жест підтримки: Бундесліга змінила логотип на підтримку України

Нове лого Бундесліги – з кольорами українського прапора / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Підтримка нашої країни помітна на спортивних аренах по всьому світу. Уболівальники вивішують українські прапори, закликають зупинити війну та Путіна, збирають гроші для підтримки українського народу.

Символічний жест зробили німецькі футбольні чиновники. Вони вирішили пофарбувати логотипи двох провідних національних чемпіонатів – Бундесліги та Другої Бундесліги – у синьо-жовті кольори українського прапора. Дякую за підтримку, друзі!

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Водночас російський спорт виганяють звідусіль. Він – під забороною. Російським спортсменам, збірним, федераціям – повний бан.

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У перші дні війни Путіна позбавили чорного пояса в тхеквондо. Від агресора, який пішов повномасштабною війною на Україну, продовжує відвертатись цивілізований світ – як від прокаженого.