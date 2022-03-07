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Жест поддержки: Бундеслига сменила логотип в поддержку Украины

Андрей Трофимов
7 марта, 14:30
Два ведущих национальных футбольных чемпионата Германии окрасили логотипы в цвета украинского флага

Новое лого Бундеслиги - с цветами украинсого флага / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Поддержка нашей страны видна на спортивных аренах по всему миру. Болельщики вывешивают украинские флаги, призывают остановить войну и Путина, собирают деньги для поддержки украинского народа.

Символический жест сделали немецкие футбольные чиновники. Они приняли решение окрасить логотипы двух ведущих национальных чемпионатов – Бундеслиги и Второй Бундеслиги – в сине-желтые цвета украинского флага. Спасибо за поддержку, друзья!

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В то же время, российский спорт изгоняют отовсюду. Он – под запретом. Российским спортсменам, сборным, федерациям – полный бан.

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В первые дни войны Путина лишили черного пояса по тхэквондо. От агрессора, который пошел полномасштабной войной на Украину, продолжает отворачиваться цивилизованный мир – как от прокаженного.