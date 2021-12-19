Жіночий мас-старт: де і о котрій дивитися гонку 19 грудня

Одна з претенденток на перемогу Анна Еберг / Фото: REUTERS

У неділю, 19 грудня, в Ансі завершиться етап Кубка світу з біатлону. Жінки розіграють медалі у гонці з масовим стартом.

Україну представлять дві спортсменки. Під 28-м номером побіжить Олена Білосюк, під 31-м стартує Дар'я Блашко.

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Мас-старт розпочнеться о 13:45 за київським часом. У прямому ефірі гонку покажуть "UA:Перший" та "Євроспорт".

Раніше ми писали про причини провалу Юлії Джими у гонці переслідування. "Юлія боїться стріляти, довго стріляє, робить помилки", – пояснив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепец.

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Раніше ми писали, що Україна отримала квоту у п'ять біатлоністок на зимові Олімпійські ігри у Пекіні (4-20 лютого). Два місця вже зайняті. У Пекін-2022 точно поїдуть Юлія Джима та Олена Білосюк (колишня Підгрушна).