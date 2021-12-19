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Женский масс-старт: где и во сколько смотреть гонку 19 декабря

Любомир Луканюк
19 декабря, 12:06
В последнем официальном старте 2021 года Украину представят две биатлонистки – Елена Билосюк и Дарья Блашко

Одна из претенденток на победу Анна Эберг / Фото: REUTERS

В воскресенье, 19 декабря, в Анси завершится этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыграют медали в гонке с массовым стартом.

Украину представят две спортсменки. Под 28-м номером побежит Елена Билосюк, под 31-м стартует Дарья Блашко.

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Масс-старт начнется в 13:45 по киевскому времени. В прямом эфире гонку покажут UA:Перший и Евроспорт.

Ранее мы писали о причинах провала Юлии Джимы в гонке преследования. "Юлия боится стрелять, долго стреляет, совершает ошибки", – объяснил главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

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Ранее мы писали, что Украина получила квоту в пять биатлонисток на зимние Олимпийские игры в Пекине (4-20 февраля). Два места уже заняты. В Пекин-2022 точно поедут Юлия Джима и Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная).