Одружився найкращий боксер України: яка красуня його причарувала

Олександр Хижняк і його дружина / Фото: Федерація боксу України

Чемпіон світу та срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк одружився на своїй дівчині – землячці з Полтави Тетяні.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Нагадаємо, у фіналі Олімпіади-2020 Хижняк на прізвисько Полтавський Танк вів за очками, але програв нокаутом бразильцеві Еберту Соузі, після чого вирішив не йти в профі, а залишитися в любителях, щоб виграти Ігри-2024 в Парижі.

Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

Що стосується обраниці найкращого боксера України серед любителів, то в 2019-му Тетяна Шестакова, або Танюшенька, як називає її сам спортсмен, закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі, де вивчала туризм і готельний бізнес.

"Я ніколи не перестану дивуватися твоїм доброті, жіночності, працьовитості, твоїй внутрішній і зовнішній красі! Нехай Боженька береже тебе завжди! Велике щастя знати, що ти є!" – так зворушливо свою Танюшеньку Хижняк вітав з днем народження в Instagram

А вже в 2020-му кохана Хижняка вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка – на філологію і журналістику.

При цьому Тетяна, як і її новоспечений чоловік, небайдужа до спорту. Дружина Олександра Хижняка, судячи з її сторінки в Facebook, захоплюється великим тенісом і серфінгом.