Женился лучший боксер Украины: какая красотка его окольцевала

Александр Хижняк и его жена / Фото: Федерация бокса Украины

Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк женился на своей девушке – землячке из Полтавы Татьяне.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Напомним, в финале Олимпиады-2020 Хижняк по прозвищу Полтавский Танк вел по очкам, но проиграл нокаутом бразильцу Эберту Соузе, после чего решил не уходить в профи, а остаться в любителях, чтобы выиграть Игры-2024 в Париже.

Хижняк остался без "золота" Олимпиады / Фото: Reuters

Что касается избранницы лучшего боксера Украины среди любителей, то в 2019-м Татьяна Шестакова, или Танюшенька, как называет ее сам спортсмен, окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще, где изучала туризм и отельный бизнес.

"Я никогда не перестану удивляться твоим доброте, женственности, трудолюбию, твоей внутренней и внешней красоте! Пусть Боженька хранит тебя всегда! Большое счастье знать, что ты есть!" – так трогательно свою Танюшеньку Хижняк ранее поздравлял с днем рождения в Instagram.

А уже в 2020-м возлюбленная Хижняка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко – на филологию и журналистику.

При этом Татьяна, как и ее новоиспеченный муж, небезразлична к спорту. Жена Александра Хижняка, судя по ее странице в Facebook, увлекается большим теннисом и серфингом.