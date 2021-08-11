Дружині Шевченка виповнилося 43 роки: як зараз виглядає американська модель Крістен Пазік

Щаслива родина Андрія Шевченка / Фото: Instagram

11 серпня Крістен виповнилося 43 роки, вона майже на два роки молодша за Андрія, якому у вересні виповниться 45.

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Шева опублікував в Instagram сімейні фото і показав, як зараз виглядає американська модель.

"З днем народження, любов моя. Ми любимо вас тебе дуже сильно", – написав ексфутболіст під фото.

"Люблю тебе", – відповіла йому нижче Крістен.

Нагадаємо, пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграла весілля в Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)

Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)

Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)

Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014 року)

До речі, раніше мі писали що поки Шева шукає роботу, його дружина відпочиває на кращому пляжі Європи. Дружина екстренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік поділилася знімками з одного з найкрасивіших куточків земної кулі.