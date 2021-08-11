Жене Шевченко исполнилось 43 года: как сейчас выглядит американская модель Кристен Пазик

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram
11 августа Кристен исполнилось 43 года, она почти на два года младше Андрея, которому в сентябре исполнится 45.
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Шева опубликовал в Instagram семейные фото и показал, как сейчас выглядит американская модель.
"С днем рождения, любовь моя. Мы любим вас тебя очень сильно", – написал Экс-футболист под фото.
"Люблю тебя", – ответила ему ниже Кристен.
Напомним, пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.
Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:
- Джордан Шевченко (29 октября 2004)
- Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
- Александр Шевченко (1 октября 2012)
- Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)
Кстати, ранее мі писали что пока Шева ищет работу, его жена отдыхает на лучшем пляже Европы. Супруга экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поделилась снимками с одного из самых красивых уголков земного шара.