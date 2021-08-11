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Жене Шевченко исполнилось 43 года: как сейчас выглядит американская модель Кристен Пазик

Александр Трикиша
11 августа, 13:19
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил свою супругу американскую модель Кристен Пазик с днем рождения

Счастливое семейство Андрея Шевченко / Фото: Instagram

11 августа Кристен исполнилось 43 года, она почти на два года младше Андрея, которому в сентябре исполнится 45.

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Шева опубликовал в Instagram семейные фото и показал, как сейчас выглядит американская модель.

"С днем ​​рождения, любовь моя. Мы любим вас тебя очень сильно", – написал Экс-футболист под фото.

"Люблю тебя", – ответила ему ниже Кристен.

Напомним, пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Кстати, ранее мі писали что пока Шева ищет работу, его жена отдыхает на лучшем пляже Европы. Супруга экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поделилась снимками с одного из самых красивых уголков земного шара.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / Фото: Instagram

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