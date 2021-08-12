Дружина Шеви в обнімку з двома чоловіками і в бікіні: невідомі фото Крістен Пазік

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Дружину Андрія Шевченка з днем народження привітали родичі і друзі з усього світу. Завдяки знімкам, які вони при цьому викладали в Instagram, ми змогли побачити Крістен Пазік такою, якою ще не знали.

Зокрема, молодша сестра іменинниці, Маріса Пазік, поділилася фотографією ще з тих часів, коли соцмережами і не пахло. Дбайлива Крістен тримає свою маленьку сестричку на руках.

Продовжили ж добірку від Маріси, у якої з Крістен є спільний бізнес, світлини вже дорослих сестер у бікіні.

А на цьому фото Крістен Пазік обіймають двоє – Андрій Шевченко і чоловік на ім'я Рафіг. "З днем народження, сестро", – вітає іменинницю останній.

На цьому фото, яке виставила одна з подруг іменинниці, Крістен і Шевою можна помилуватися в статусі молодих батьків.

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А на цьому фото – вже Шева між двома красунями, своєю дружиною і дружиною Паоло Мальдіні – Адріаною. "Щасливого-щасливого дня народження!" – бажає Адріана Крістен.

Відзначимо, що Паоло Мальдіні нині є технічним директором Мілана, де, не виключено, з часом продовжить тренерську кар'єру Шева,котрий 1 серпня залишив збірну України.

Нагадаємо, Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а за два роки зіграли весілля у Вашингтоні.

Андрій і Крістен виховують чотирьох синів: