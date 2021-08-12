Жена Шевы в обнимку с двумя мужчинами и в бикини: неизвестные фото Кристен Пазик

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Супругу Андрея Шевченко с днем рождения поздравили родственники и друзья со всего мира. Благодаря снимкам, которые они при этом выкладывали в Instagram, мы смогли увидеть Кристен Пазик такой, какой еще не знали.

В частности, младшая сестра именинницы, Мариса Пазик, поделилась фотографией еще с тех времен, когда соцсетями и не пахло. Заботливая Кристен держит свою маленькую сестренку на руках.

Продолжили же подборку от Марисы, у которой с Кристен есть совместный бизнес, снимки уже выросших сестер в бикини.

А на этом фото Кристен Пазик обнимают двое – Андрей Шевченко и мужчина по имени Рафиг. "С днем рождения, сестра", – поздравляет именинницу последний.

На этом фото, которое выставила одна из подруг именинницы, Кристен и Шевой можно полюбоваться в качестве молодых родителей.

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А на этом фото – уже Шева между двумя красотками, своей супругой и женой Паоло Мальдини – Адрианой. "Счастливого-пресчастливого дня рождения!" – желает Адриана Кристен.

Отметим, что Паоло Мальдини сейчас является техническим директором Милана, где, не исключено, со временем продолжит тренерскую карьеру Шева, 1 августа покинувший сборную Украины.

Напомним, Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграли свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей: