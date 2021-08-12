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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
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Жена Шевы в обнимку с двумя мужчинами и в бикини: неизвестные фото Кристен Пазик

Андрей Трофимов
12 августа, 09:28
Накануне американской супруге Андрея Шевченко исполнилось 43 года – по этому случаю друзья именинницы поделились снимками, которые широкая публика ранее не видела

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Супругу Андрея Шевченко с днем рождения поздравили родственники и друзья со всего мира. Благодаря снимкам, которые они при этом выкладывали в Instagram, мы смогли увидеть Кристен Пазик такой, какой еще не знали.

В частности, младшая сестра именинницы, Мариса Пазик, поделилась фотографией еще с тех времен, когда соцсетями и не пахло. Заботливая Кристен держит свою маленькую сестренку на руках.

Продолжили же подборку от Марисы, у которой с Кристен есть совместный бизнес, снимки уже выросших сестер в бикини.

А на этом фото Кристен Пазик обнимают двое – Андрей Шевченко и мужчина по имени Рафиг. "С днем рождения, сестра", – поздравляет именинницу последний.

На этом фото, которое выставила одна из подруг именинницы, Кристен и Шевой можно полюбоваться в качестве молодых родителей.

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А на этом фото – уже Шева между двумя красотками, своей супругой и женой Паоло Мальдини – Адрианой. "Счастливого-пресчастливого дня рождения!" – желает Адриана Кристен.

Отметим, что Паоло Мальдини сейчас является техническим директором Милана, где, не исключено, со временем продолжит тренерскую карьеру Шева, 1 августа покинувший сборную Украины.

Напомним, Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграли свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

  • Джордан Шевченко (29 октября 2004)
  • Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)
  • Александр Шевченко (1 октября 2012)
  • Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

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