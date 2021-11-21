21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Дружина не схвалила. Зідан відмовив МЮ заради французького гранда

Сергій Шаховець
21 листопада, 19:32
Французький фахівець після закінчення сезону стане головним тренером Парі-Сен-Жермен

Зідан замінить Почеттіно на ПСЖ / Фото: Колаж: Сьогодні

Зінедін Зідан очолить ПСЖ, але лише в тому випадку, якщо Маурісіо Почеттіно піде в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tiempo de Juego.

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За даними ЗМІ, Зізу двічі відхилив пропозицію МЮ, посилаючись на небажання розпочинати роботу серед сезону.

Втім, як виявилося, у француза є причини і серйозніші. По-перше, це мовний бар'єр, оскільки Зідан практично не говорить англійською. Крім того, його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.

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Таким чином фаворитом на посаду змінника Сульшера залишається тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який входить до числа бажаних наставників МЮ.

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У свою чергу, Зідан замінить Почеттіно у Парі-Сен-Жермені.

Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, Манчестер Юнайтед оголосив про відставку головного тренера команди Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Формальним приводом для відставки став розгром "червоних дияволів" аутсайдером АПЛ Уотфордом, якому посприяв ексфорвард Зорі Денніс Бонавентура.