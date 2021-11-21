Жена не одобрила. Зидан отверг МЮ ради французского гранда

Зидан заменит Почеттино в ПСЖ / Фото: Коллаж: Сегодня

Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, но лишь в том случае если Маурисио Почеттино уйдет в Манчестер Юнайтед, сообщает Tiempo de Juego.

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Согласно данным СМИ, Зизу дважды отклонил предложение МЮ, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.

Впрочем, как оказалось, у француза есть причины и посерьезнее. Во-первых это языковой барьер, поскольку Зидан практически не говорит по-английски. Кроме того, его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

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Таким образом фаворитом на пост сменщика Сульшера остается тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который входит в число желаемых приемников норвежца.

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В свою очередь Зидан станет приемником Почеттино в Пари-Сен-Жермене.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Формальным поводом для отставки стал разгром "красных дьяволов" аутсайдером АПЛ Уотфордом, которому поспособствовал экс-форвард Зари Деннис Бонавентура.