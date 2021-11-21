21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
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Жена не одобрила. Зидан отверг МЮ ради французского гранда

Сергей Шаховец
21 ноября, 19:32
Французский специалист по окончании сезона станет главным тренером Пари-Сен-Жермен

Зидан заменит Почеттино в ПСЖ / Фото: Коллаж: Сегодня

Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, но лишь в том случае если Маурисио Почеттино уйдет в Манчестер Юнайтед, сообщает Tiempo de Juego.

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Согласно данным СМИ, Зизу дважды отклонил предложение МЮ, ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.

Впрочем, как оказалось, у француза есть причины и посерьезнее. Во-первых это языковой барьер, поскольку Зидан практически не говорит по-английски. Кроме того, его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

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Таким образом фаворитом на пост сменщика Сульшера остается тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который входит в число желаемых приемников норвежца.

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В свою очередь Зидан станет приемником Почеттино в Пари-Сен-Жермене.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, Манчестер Юнайтед объявил об отставке главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера.

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Формальным поводом для отставки стал разгром "красных дьяволов" аутсайдером АПЛ Уотфордом, которому поспособствовал экс-форвард Зари Деннис Бонавентура.