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Шотландія --
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Англія --
Угорщина --
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Італія --
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Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
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Дружина ексгравця Динамо п'є шампанське між сиренами

Андрій Трофімов
9 червня, 15:16
Ірина Калітвінцева в соцмережах розповіла, що після кожної повітряної тривоги потрібно ще більше цінувати життя та шукати в ньому сенс

Ірина Калитвинцева віддає перевагу випивці між сиренами / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодня над Україною лунає повітряна тривога. Війна з Росією триває, але люди стали до цього звикати. І дозволяють собі навіть розслабитись у таких умовах.

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Наприклад, дружина колишнього гравця київського Динамо Владислава Калітвінцева показала, як проводить час у Києві цими тривожними днями. Дівчина п'є шампанське.

"По келиху між сиренами. Кожна повітряна тривога – це емоційна гойдалка. Спочатку тебе накриває хвилею обурення до країни, яка розв'язала цю жахливу війну. Кожен "відбій" вчить ще більше цінувати це життя і шукати в ньому сенс", – написала Ірина пост у Instagram, супроводжуючи його фотографіями.

Судячи з інших фотографій Ірини у соцмережах, вона любить випити.

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Нагадаємо, що взимку Владислав Калітвінцев перейшов із Десни до Олександрії, але так і не встиг зіграти за новий клуб в офіційних матчах.