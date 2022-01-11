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Скандал в українському футболі: Десна звинуватила Олександрію у крадіжці гравця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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11 січня, 23:34
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Під час зимової паузи Десну покинула низка гравців, серед яких був і Владислав Калітвінцев. Вихованець Динамо вже встиг знайти собі нову команду, але історія не закінчується
Калітвінцев незаконно перейшов з Десни у Александрію
Калітвінцев незаконно перейшов з Десни у Александрію / Фото: Колаж: Сьогодні

Після виходу з Десни Калітвінцев підписав контракт із Олександрією. Загвоздка в тому, що гравець офіційно не розірвав угоди із чернігівським клубом.

Що сталося

Десна мала двомісячну заборгованість перед Калітвінцевим, тому футболіст зажадав розірвати угоду та отримати статус вільного агента, хоча, як запевняє Десна, вони мали усну домовленість, що борг буде погашено.

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Футболіст написав заяву, але, не дочекавшись відповіді від клубу, уклав контракт із новою командою і був представлений як новачок.

Владислав Калітвінцев покинув Десну
Владислав Калітвінцев покинув Десну / Фото: ФК "Десна" Чернігів

Реакція Десни

"На сьогодні Калітвінцев офіційно є гравцем Десни. У нього є чинний контракт. Не знаю, чому він так вчинив, чому був представлений як гравець іншого клубу.

Ми відстоюватимемо свої права на цього футболіста. Це – по-перше. По-друге, Олександрія не мала права підписувати нашого футболіста.

Калітвінцев – не вільний агент, і на підставі чого вони уклали з ним контракт, я не знаю", – сказав спортивний директор команди Вадим Мельник в інтерв'ю FanDay.

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Що сказав сам футболіст

Калітвінцев підтвердив перехід до Олександрії і не має наміру повертатися до Чернігова.

"Все там вирішується. Це вже люди займаються цим. Я вже в новій команді і готуюся до перших тренувань і майбутніх ігор. Чи розрахувалися зі мною? Ні-ні, це все в процесі, і я думаю, це все піде до судів, ну і там уже буде видно", – відповів Владислав у коментарі footballua.tv.

Калітвінцев не збирається повертатися до Десни

Що далі

У Десні заявили, що Калітвінцев є гравцем команди, що діє, і повинен з'явитися в розташування клубу 16 січня, інакше на нього чекають штрафні санкції.

Щодо Олександрії, то клуб, як і сам футболіст, отримає "лист щастя" від Десни, який буде також відправлений і до Комітету з етики та чесної гри УАФ. Він і буде приймати рішення по цій справі.

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