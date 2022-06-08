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Тренер клубу УПЛ назвав дату старту чемпіонату під бомбардуванням

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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8 червня, 20:17
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Наставник рівненського Вереса Юрій Вірт знає дату початку чемпіонату в Українській Прем'єр-лізі. Тренер уже спланував тренувальні збори на літнє міжсезоння
Вірт поділився інсайдом про початок чемпіонату
Вірт поділився інсайдом про початок чемпіонату / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на агресію Російської Федерації, що триває проти нашої країни, керівництво України та УАФ прийняли вольове рішення проводити чемпіонат з футболу.

Футбольні клуби позитивно сприйняли цю новину і вже почали згортати плани на міжсезоння. І хоча офіційної дати початку чемпіонату ще немає, головний тренер Вереса Юрій Вірт поділився інсайдерською інформацією.

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"Спільно із керівництвом нашого клубу ми вирішили зібрати хлопців 4 липня. Ми проведемо три збори у Рівному. Заплановано провести шість контрольних матчів. Найближчим часом у 13 наших гравців закінчуються контракти з Вересом. Ми спілкуємося з футболістами та сподіваємось з більшістю з них пролонгувати угоди.

Верес зіграв внічию з Олександрією, 10 тур УПЛ
Верес зіграв внічию з Олександрією, 10 тур УПЛ

Вісім футболістів, гадаю, залишаться у нас. Лише двоє людей у нас під питанням — залишаться вони у Вересі чи ні. Протягом тижня це питання ми намагатимемося вирішити.

Щодо нового футбольного чемпіонату, то він, за моїми даними, повинен стартувати 20 серпня. Півтора місяця на підготовку має вистачити нам. Перший збір пройде 10 днів, і він спрямований на відновлення фізичних кондицій. Другий та третій збір будуть ігровими. Товариські матчі ми хочемо проводити у Львові та Києві", – заявив Вірт в інтерв'ю SportАrena.

Юрій Вірт
Юрій Вірт

Раніше ми повідомляли, що новим головним тренером Кривбасу стане Юрій Вернидуб. Український топтренер розірвав контракт із своїм попереднім клубом.

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Юрій Вернидуб може повернутися до тренерської діяльності
Юрій Вернидуб може повернутися до тренерської діяльності / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, наставник Інгульця Сергій Лавриненко запропонував проводити матчі на своїх стадіонах. Звичайно, якщо вони не в окупації та в їхніх містах немає бойових дій.

Лавриненко вважає, що у будь-якому місті треба ховатися від бомб
Лавриненко вважає, що у будь-якому місті треба ховатися від бомб / Фото: Колаж: Сьогодні

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