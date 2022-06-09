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Жена экс-игрока Динамо пьет шампанское между сиренами

Андрей Трофимов
9 июня, 15:16
Ирина Калитвинцева в соцсетях рассказала, что после каждой воздушной тревоги нужно еще больше ценить жизнь и искать в ней смысл

Ирина Калитвинцева предпочитает пить между сиренами / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый день над Украиной звучит воздушная тревога. Война с Россией продолжается, но люди стали к этому привыкать. И позволяют себе даже расслабиться в таких условиях.

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К примеру, супруга бывшего игрока киевского Динамо Владислава Калитвинцева показала, как проводит время в Киеве в эти тревожные дни. Девушка пьет шампанское.

"По бокальчику между сиренами. Каждая воздушная тревога – это эмоциональная качеля. Сначала тебя накрывает волной негодования к стране, которая развязала эту ужасную войну. Каждый "отбой" учит еще больше ценить эту жизнь и искать в ней смысл", – написала Ирина пост в Instagram, сопроводив его фотографиями.

Судя по другим фотографиям Ирины в соцсетях, выпить она любит.

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Напомним, что зимой Владислав Калитвинцев перешел из Десны в Александрию, но так и не успел сыграть за новый клуб в официальных матчах.