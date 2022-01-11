Скандал в украинском футболе: Десна обвинила Александрию в краже игрока

Во время зимней паузы Десну покинул ряд игроков, среди которых был и Владислав Калитвинцев. Воспитанник Динамо уже успел найти себе новую команду, но на этом история не заканчивается

Калитвинцев незаконно перешел из Десны в Александрию / Фото: Коллаж: Сегодня

После ухода из Десны Калитвинцев подписал контракт с Александрией. Загвоздка в том, что игрок официально не разорвал соглашение с черниговским клубом.

Что произошло

Десна имела двухмесячную задолженность перед Калитвинцевым, поэтому футболист потребовал разорвать соглашение и получить статус свободного агента, хотя, по заверениям Десны, у них была устная договоренность, что долг будет погашен.

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Футболист написал заявление, но, не дождавшись ответа от клуба, заключил контракт с новой командой и был представлен в качестве новичка.

Владислав Калитвинцев покинул Десну / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Реакция Десны

"На сегодня Калитвинцев официально является игроком Десны. У него есть действующий контракт. Не знаю, почему он так поступил, почему был представлен в качестве игрока другого клуба. Мы будем отстаивать свои права на этого футболиста. Это – во-первых. Во-вторых, Александрия не имела права подписывать нашего футболиста. Калитвинцев – не свободный агент и на основании чего они заключили с ним контракт, я не знаю", – сказал спортивный директор команды Вадим Мельник в интервью FanDay.

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Что сказал сам футболист

Калитвинцев подтвердил переход в Александрию и не намерен возвращаться в Чернигов.

"Все там решается. Это уже люди занимаются этим. Я уже в новой команде и готовлюсь к первым тренировкам и будущим играм. рассчитались ли со мной? Нет-нет, это все в процессе, и я думаю, это все пойдет в суды, ну и там уже будет видно", – ответил Владислав в комментарии footballua.tv.

Калитвинцев не собирается возвращаться в Десну

Что дальше

В Десне заявили, что Калитвинцев является действующим игроком команды и должен явиться в расположение клуба 16 января, иначе его ждут штрафные санкции.

Что касается Александрии, то клуб, как и сам футболист, получит "письмо счастья" от Десны, которое будет также отправлено и в Комитет по этике и честной игры УАФ. Он и будет принимать решение по этому делу.

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