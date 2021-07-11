Зеленський передав олімпійцям прапор з підписами військових: деяких з них уже немає серед живих

На полотнищі прапора – автографи військових, які в різні роки захищали нашу країну на фронті, а також обриси України в межах її міжнародно визнаних кордонів

Зеленський і олімпійці України / Фото: Офис Президента Украины

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві зі спортсменами, які представлятимуть Україну на літніх Олімпійських іграх в Токіо, передав їм прапор України, підписаний військовими, які в різні роки захищали нашу країну на фронті.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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Починаючи з 2014-го цей стяг підписали бійці, які в різні роки воювали проти агресора на сході України. Зокрема, тут є підпис захисника України, відомого за позивним "Філін", який пішов на війну добровольцем, сформував батальйон "Донбас" у складі Національної гвардії України та надалі вже у складі Збройних сил України успішно виконав 29 бойових завдань. Його нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ, ІІІ ступеня та іменною вогнепальною зброєю. Є підписи "Монгола" та "Боцмана", яких посмертно нагороджено орденами "За мужність" – за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар'їнку.

Підписав прапор і боєць "Сава" – росіянин, який пішов захищати Україну як доброволець. Він нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, а тепер очікує на отримання українського громадянства.

На полотнищі прапора також написано "Слава Україні!" та намальовані обриси України в межах її міжнародно визнаних кордонів. За словами військових, цей малюнок з’явився нещодавно, після того як на футболках національної збірної України з футболу до Євро-2020 була розміщена карта України і це викликало негативну реакцію країни-агресора.

З ініціативи українських військових цей прапор спеціально передали Володимиру Зеленському для вручення українським спортсменам-олімпійцям напередодні змагань у Токіо (23 липня – 8 серпня).

Таким чином захисники України захотіли підтримати наших спортсменів та нагадати їм, що наші воїни на фронті також мужньо й гідно протистоять супернику, який переважає і кількістю особового складу, і матеріально-технічним оснащенням, але перемога неодмінно буде за Україною.

"Це прапор, підписаний бійцями, які захищають нашу країну на Донбасі. Декількох з них уже немає серед живих. Це дуже серйозна реліквія, яку мені передали наші військові, щоб я передав вам. Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки більш ніж 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам’яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами", – пояснив президент України

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Проте, як зауважили військові, вони не проти, щоб на цьому прапорі з’явилися підписи українських олімпійських чемпіонів.