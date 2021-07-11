Зеленский передал олимпийцам флаг с подписями военных: некоторых из них уже нет в живых

На полотнище флага – автографы военных, которые в разные годы защищали нашу страну на фронте, а также очертания карты Украины в пределах ее международно признанных границ

Зеленский и олимпийцы Украины / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве со спортсменами, которые будут представлять Украину на летних Олимпийских играх в Токио, передал им флаг Украины, подписанный военными, в разные годы защищавшими нашу страну на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

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Начиная с 2014-го этот флаг подписали бойцы, которые воевали против агрессора на востоке Украины. В частности здесь есть подпись защитника Украины, известного по позывному "Филин", который ушел на войну добровольцем, сформировал батальон "Донбасс" в составе Национальной гвардии Украины и в дальнейшем уже в составе Вооруженных Сил Украины успешно выполнил 29 боевых задач. Есть подписи "Монгола" и "Боцмана", которых посмертно наградили орденами "За мужество" за героизм, проявленный в боях за Иловайск и Марьинку соответственно.

Подписал флаг и боец "Сава" – россиянин, который пошел защищать Украину как доброволец, впоследствии награжден орденом "За мужество" III степени. Сейчас ожидает получения украинского гражданства.

На полотнище флага также написано "Слава Украине!" и нарисованы очертания карты Украины в пределах ее международно признанных границ. По словам военных, этот рисунок появился недавно, после того как на футболках национальной сборной Украины по футболу к Евро-2020 была размещена карта Украины, что вызвало негативную реакцию со стороны страны-агрессора.

По инициативе украинских военных этот флаг был специально передан Владимиру Зеленскому для вручения украинским спортсменам-олимпийцам накануне соревнований в Токио (23 июля – 8 августа).

Таким образом защитники Украины захотели поддержать наших спортсменов и напомнить им, что наши воины на фронте также мужественно и достойно противостоят сопернику, который преобладает и по количеству личного состава, и в материально-техническом оснащении, но победа непременно будет за Украиной.

"Это – флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Кого-то из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 миллионов граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно – военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями", – пояснил президент Украины

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Однако, как отметили военные, они не будут против того, чтобы на этом флаге появились подписи украинских олимпийских чемпионов.