22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
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Минай --
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Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
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Динамо --
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Зіркова хвороба! Забивний Голанд пошкодував футболку для сина гравця збірної Гібралтару

Олег Люлька
18 вересня, 18:03
21-річний норвезький форвард дортмундської Боруссії пачками знищує всілякі гольові рекорди, але футбольної шляхетності йому ще варто повчитися

Голанд розчарував Чиполіну і його сина / Фото: Reuters

Нападник збірної Гібралтару Ріс Стайч розповів про те, як зоряний форвард дортмундської Боруссії і збірної Норвегії Ерлінг Голанд виявив неповагу до його партнера по національній команді – 38-річного Роя Чиполіни.

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"Минулої весни наш захисник Рой Чиполіна попросив у Голанда футболку після матчу, коли ми грали вдома. Норвежці виграли з рахунком 3:0, Голанд не забив жодного гола. Після інтерв'ю для телебачення Рой підійшов до Ерлінга і сказав: "Мій син – твій великий фанат, не проти, якщо ми поміняємося майками?" Голанд подивився на нього, посміявся і пішов!"

Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

"Знаєте, Голанд може багато що купити, але йому не купити красиві вчинки. Можливо, йому в голову вдарила величезна увага з боку медіа. У нього був шанс ощасливити дитину на весь день, місяць або рік, але він сказав: "Ні". Тому, коли ми проводили повторну гру в Осло, ніхто з нас уже не хотів футболку Голанда", – наводить The Sun слова Ріса Стайча.

Нагадаємо, більше, ніж гравцеві збірної Гібралтару, пощастило навесні Олександру Зінченку. З Дортмунда, де Манчестер Сіті обіграв Боруссію 2:1, український легіонер англійського клубу привіз не тільки путівку до півфіналу Ліги чемпіонів, але й футболку Ерлінга Голанда.

Зінченко і Голанд, обмін футболками / Фото: Reuters

Додамо, що Абрамович дає Боруссії 170 млн євро за Голанда. Але купити його прагне не тільки Челсі.

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