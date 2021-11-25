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Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Заявка на Олімпіаду! Ексбілоруска принесла Україні медаль у першій гонці сезону

Сергій Шаховець
25 листопада, 16:45
Гонками на Кубку IBU офіційно стартував біатлонний сезон 2021/22. Українка Дар'я Блашко зуміла здобути першу нагороду для нашої збірної

Українка Дар'я Блашко здобула бронзову медаль у жіночому спринті на Кубку IBU / Фото: IBU

Сьогодні, 25 листопада, у шведському Ідрі відбулася перша гонка Кубка IBU – жіночий спринт. На старт вийшли п'ять представниць збірної України: Ольга Абрамова, Катерина Бех, Дар'я Блашко, Надія Бєлкіна та Ганна Кривонос.

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Дарія Блашко не закрила одну мішень на стрільбі лежачи, зате стійку відстріляла ідеально, що дозволило їй завоювати бронзу. Інші українки не змогли без помилок пройти вогневі рубежі, що позначилося на їхніх результатах.

Переможницею спринту стала 26-річна німкеня Маріон Візенсартер, яка випередила Каролін Коломбо із Франції лише на 0,5 секунди.

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Українка Ольга Абрамова фінішувала на 13-му місці, Катерина Бех показала 16-й результат.

Результати гонки:

  • 1. Маріон Візенсартер (0+1) 21:02,3
  • 2. Каролін Коломбо (0+2) +0,5
  • 3. Дар'я Блашко (1+0) +3,1

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  • 13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7
  • 16. Катерина Бех (1+0) +47,8
  • 31. Надія Бєлкіна (1+1) +1:17,7
  • 60. Ганна Кривонос (0+1) +2:12,5

Бронзова медаль стала для Дар'ї Блашко першою особистою нагородою у дорослій кар'єрі. Цей успіх може допомогти їй здобути путівку на Олімпійські ігри. Зазначимо, що до 2017 року Дар'я виступала за збірну Білорусі.

Раніше ми повідомляли, що старший тренер жіночої збірної України Урош Велепець визначив склад на перший етап Кубка світу, що пройде в Естерсунді.