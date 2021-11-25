Заявка на Олимпиаду! Экс-белоруска принесла Украине медаль в первой гонке сезона

Украинка Дарья Блашко завоевала бронзовую медаль в женском спринте на Кубке IBU / Фото: IBU

Сегодня, 25 ноября, в шведском Идре прошла первая гонка Кубка IBU – женский спринт. На старт вышло пять представительниц сборной Украины: Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Дарья Блашко, Надежда Белкина и Анна Кривонос.

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Дарья Блашко не закрыла одну мишень на стрельбе лежа, зато стойку отстреляла идеально и завоевала бронзу. Остальные украинки не смогли без ошибок пройти огневые рубежи, что сказалось на их результатах.

Победительницей спринта стала 26-летняя немка Марион Визенсартер, опередившая Каролин Коломбо из Франции всего на 0,5 секунды.

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Украинка Ольга Абрамова финишировала на 13-м месте, Екатерина Бех показала 16-й результат.

Результаты гонки:

1. Марион Визенсартер (0+1) 21:02,3

2. Каролин Коломбо (0+2) +0,5

3. Дарья Блашко (1+0) +3,1

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13. Ольга Абрамова (1+0) +39,7

16. Екатерина Бех (1+0) +47,8

31. Надежда Белкина (1+1) +1:17,7

60. Анна Кривонос (0+1) +2:12,5

Бронзовая медаль стала для Дарьи Блашко первой личной наградой во взрослой карьере. Этот успех может помочь ей добыть путевку на Олимпийские игры. Отметим, что до 2017 года Дарья выступала за сборную Беларуси.

Ранее мы сообщали, что старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец определил состав на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде.