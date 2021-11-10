Заводьте двигуни! Мільйонерів посадили на моторолери

Тенісисти на Vespa

Прес-служба Асоціації тенісистів-професіоналів напередодні старту Підсумкового чемпіонату ATP оригінально презентувала гравців.

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Турнір пройде у Мілані, тож дизайнери вирішили передати італійський колорит. На знімку тенісисти, які заробили за кар'єру мільйони євро, зображені на негласних символах Італії – моторолерах Vespa. Причому на кожному красується прапор країни, яку представляє гравець.

"Гонщики, заводіть двигуни. Підсумковий турнір ATP скоро почнеться", – йдеться у коментарі до посту.

Нагадаємо, в Підсумковому турнірі ATP-2021 візьмуть участь вісім лідерів світового рейтингу:

Новак Джокович (Сербія)

Данило Медведєв (Росія)

Стефанос Ціципас (Греція)

Олександр Звєрєв (Німеччина)

Андрій Рубльов (Росія)

Маттео Берреттіні (Італія)

Каспер Рууд (Норвегія)

Хуберт Хуркач (Польща)

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Змагання відбудуться з 14 по 21 листопада. Чинним чемпіоном є Медведєв.