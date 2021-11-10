11 листопада 19:30
Україна --
Болгарія --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
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Динамо --
Баварія --
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Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
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Львів --
Зоря --
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Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
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Заводьте двигуни! Мільйонерів посадили на моторолери

Любомир Луканюк
10 листопада, 21:33
З 14 по 21 листопада вісім найкращих тенісистів планети зіграють на Підсумковому чемпіонаті АТР у Мілані

Тенісисти на Vespa

Прес-служба Асоціації тенісистів-професіоналів напередодні старту Підсумкового чемпіонату ATP оригінально презентувала гравців.

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Турнір пройде у Мілані, тож дизайнери вирішили передати італійський колорит. На знімку тенісисти, які заробили за кар'єру мільйони євро, зображені на негласних символах Італії – моторолерах Vespa. Причому на кожному красується прапор країни, яку представляє гравець.

"Гонщики, заводіть двигуни. Підсумковий турнір ATP скоро почнеться", – йдеться у коментарі до посту.

Нагадаємо, в Підсумковому турнірі ATP-2021 візьмуть участь вісім лідерів світового рейтингу:

  • Новак Джокович (Сербія)
  • Данило Медведєв (Росія)
  • Стефанос Ціципас (Греція)
  • Олександр Звєрєв (Німеччина)
  • Андрій Рубльов (Росія)
  • Маттео Берреттіні (Італія)
  • Каспер Рууд (Норвегія)
  • Хуберт Хуркач (Польща)

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Змагання відбудуться з 14 по 21 листопада. Чинним чемпіоном є Медведєв.