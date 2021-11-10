Заводите двигатели! Миллионеров усадили на мотороллеры

Теннисисты на Vespa
Пресс-служба Aссоциации теннисистов-профессионалов в преддверии старта Итогового чемпионата ATP оригинально представила игроков.
Читайте также: Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях
Турнир пройдет в Милане, поэтому дизайнеры решили передать итальянский колорит. На снимке теннисисты, заработавшие за карьеру миллионы евро, изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причем на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.
"Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнется", – говорится в комментарии к посту.
Напомним, в Итоговом турнире ATP-2021 примут участие восемь лидеров мирового рейтинга:
- Новак Джокович (Сербия)
- Даниил Медведев (Россия)
- Стефанос Циципас (Греция)
- Александр Зверев (Германия)
- Андрей Рублев (Россия)
- Маттео Берреттини (Италия)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Хуберт Хуркач (Польша)
Читайте также: Нож в спину! Фанат пытался убить легендарную теннисистку
Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Действующим чемпионом является Медведев.