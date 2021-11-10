11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
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Десна --
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Заводите двигатели! Миллионеров усадили на мотороллеры

Любомир Луканюк
10 ноября, 21:33
С 14 по 21 ноября восемь лучших теннисистов планеты сыграют на Итоговом чемпионате АТР в Милане

Теннисисты на Vespa

Пресс-служба Aссоциации теннисистов-профессионалов в преддверии старта Итогового чемпионата ATP оригинально представила игроков.

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Турнир пройдет в Милане, поэтому дизайнеры решили передать итальянский колорит. На снимке теннисисты, заработавшие за карьеру миллионы евро, изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причем на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.

"Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнется", – говорится в комментарии к посту.

Напомним, в Итоговом турнире ATP-2021 примут участие восемь лидеров мирового рейтинга:

  • Новак Джокович (Сербия)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Андрей Рублев (Россия)
  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Хуберт Хуркач (Польша)

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Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Действующим чемпионом является Медведев.