Завершився біатлонний сезон серед чоловіків. Хто став найкращим спортсменом 2022 року?

Кантен Фійон Має / Фото: Reuters

Сьогодні добіг кінця біатлонний сезон у жінок. Найкращою спортсменкою 2022 року стала норвежка Марте Олсбю-Ройселан, яка набрала найбільше очок у залік Кубка світу

Також сезон завершився і у чоловіків. Остання гонка Кубка світу пройшла в норвезькому Осло та переміг у ній місцевий біатлоніст Зіверт Баккен. Крім того, на подіум зійшли його співвітчизник Стурла Легрейд та француз Емільєн Жаклен.

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Щоправда, у заліку Зіверт виявився лише дев'ятим. Найкращим біатлоністом року став француз Кантен Фійон-Майє. Він зміг майже на 250 очок випередити Легрейда.

ТОП-10 заліку Кубка світу з біатлону:

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Кантен Фійон-Майє (Франція) – 984 Штурла Хольм Легрейд (Норвегія) – 736 Себастьян Самуельсон (Швеція) – 717 Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 708 Емільєн Жаклен (Франція) – 706 Тар'єй Бе (Норвегія) – 601 Сімон Дестьє (Франція) – 590 Бенедикт Доль (Німеччина) – 557 Зіверт Баккен (Норвегія) – 553 Ерік Лессер (Німеччина) – 535

Щодо українців, то найкращим серед наших співвітчизників став Дмитро Підручний (37 місце). На дві позиції нижче розташувався Антон Дудченко. Також у залік потрапили Богдан Цимбал (60 місце) та Артем Прима (70 місце).