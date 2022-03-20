Завершился биатлонный сезон среди мужчин. Кто стал лучшим спортсменом 2022 года?

Кантен Фийон Майе / Фото: Reuters

Сегодня подошел к концу биатлонный сезон у женщин. Лучшей спортсменкой 2022 года стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая набрала больше всех очков в зачет Кубка мира.

Также сезон завершился и у мужчин. Последняя гонка Кубка мира прошла в норвежском Осло и победил в ней местный биатлонист Зиверт Баккен. Кроме того, на подиум взошли его соотечественник Стурла Легрейд и француз Эмильен Жаклен.

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Правда, в общем зачете Зиверт оказался лишь девятым. Лучшим биатлонистом года стал француз Кантен Фийон-Майе. Он смог почти на 250 очков опередить Легрейда.

ТОП-10 зачета Кубка мира по биатлону:

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Кантен Фийон-Майе (Франция) – 984 Штурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 736 Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 717 Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 708 Эмильен Жаклен (Франция) – 706 Тарьей Бе (Норвегия) – 601 Симон Дестье (Франция) – 590 Бенедикт Долль (Германия) – 557 Зиверт Баккен (Норвегия) – 553 Эрик Лессер (Германия) – 535

Что касается украинцев, то лучшим среди наших соотечественников стал Дмитрий Пидручный (37 место). На две позиции ниже расположился Антон Дудченко. Также в зачет попали Богдан Цымбал (60 место) и Артем Прима (70 место).