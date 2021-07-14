Захисник Динамо покатав пасербицю Джеджули на вертольоті (відео)

18-річний центрбек київського Динамо і збірної України Ілля Забарний подарував незабутній день своїй коханій Ангеліні перед поверненням до тренувань

Забарний і його кохана Ангеліна / Фото: Instagram

Захисник Динамо Ілля Забарний, який догулює відпустку після виступу на Євро-2020, зробив сюрприз для своєї коханої Ангеліни – подарував їй прогулянку над Києвом на вертольоті.

"Мій романтик", – похвалила Іллю Ангеліна на своїй сторінці в Instagram

А після приземлення 18-річний Ілля Забарний запросив Ангеліну на вечерю до ресторану на Дніпровській набережній в столиці.

Відзначимо, що ще кілька днів тому Ілля і Ангеліна насолоджувалися відпочинком на яхті в турецькому Бодрумі. Під час одного зі своїх запливів закохані наткнулися на підводну печеру в скелі.

Крім того, парочка розсікала по Егейському морю на водному мотоциклі.

Нагадаємо, кохана Іллі ЗабарногоАнгеліна є донькою Юлії Леус – дружини відомого телеведучого Андрія Джеджули.

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