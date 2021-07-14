Защитник Динамо покатал падчерицу Джеджулы на вертолете (видео)

18-летний центрбек киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный подарил незабываемый день своей возлюбленной Ангелине перед возвращением к тренировкам

Забарный и его возлюбленная Ангелина / Фото: Instagram

Защитник Динамо Илья Забарный, догуливающий отпуск после выступления на Евро-2020, сделал сюрприз для своей возлюбленной Ангелины – подарил ей прогулку над Киевом на вертолете.

"Мой романтик", – похвалила Илью Ангелина на своей страничке в Instagram

А после приземления 18-летний Илья Забарный пригласил Ангелину на ужин в ресторан на Днепровской набережной в столице.

Отметим, что еще буквально несколько дней назад Илья и Ангелина наслаждались отдыхом на яхте в турецком Бодруме. Во время одного из своих заплывов влюбленные наткнулись на подводную пещеру в скале.

Кроме того, парочка рассекала по Эгейскому морю на водном мотоцикле.

Напомним, возлюбленная Ильи Забарного Ангелина является дочкой Юлии Леус – жены известного телеведущего Андрея Джеджулы.

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