Зоря продовжує невдалий старт – луганці не зуміли обіграти аутсайдера УПЛ (відео)

Зоря та Минай не визначили сильнішого / Фото: официальный сайт УПЛ

Цими вихідними в чемпіонаті України проходить 4 тур. Вчора Шахтар здолав Металіст-1925, а сьогодні пройшли ще три поєдинки.

Верес зіграв внічию з Ворсклою, а у вечірньому поєдинку Десна здолала Дніпро-1. Ще одним матчем суботи була гра між Зорею та міна в Запоріжжі.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби з мінімумом ударів у створ. А після перерви гості зуміли вийти вперед. Подачу Коваленка з кутового замкнув Горін.

Надалі луганці забрали ініціативу під свій контроль і почали створювати більше моментів. Небезпека виходила від Булеци і Шахаба, а ось забити вдалося іншому форварду. Сайядманеш вдало зорієнтувався в чужому майданчику і точно вистрілив в дальній кут з-під захисника.

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Кінцівка зустрічі пройшла біля воріт Миная, але вирвати перемогу команда Віктора Скрипника так і не зуміла. Команди набирає по 4 очки та залишаються в середині турнірної таблиці УПЛ. У наступному турі Зоря відправиться в гості до Маріуполя, а закарпатці поміряються силами з Вересом.

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Зоря – Минай 1:1

Голи: Сайядманеш, 65 – Горін, 53

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо (Хомченовський, 72) – Назарина, Кочергін – Булеца (Фрімпонг, 90+2), Громов (Сайядманеш, 58), Кабаєв (Фагундес, 59) – Гладкий (Захеді, 58).

Минай: Кучер – Горін, Матіч, Синьогуб (Багайоко, 75), Гончар, Лиховидько – Месхі (Хахльов, 46), Коваленко (Кулієв, 63), Петрусенко – Білоног (Байдал, 84), Ахмедзаде (Селезньов, 63).

Попередження: Вернидуб, Кабан, Кочергін – Месхі, Синьогуб, Селезньов, Байдал, Кучер.

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