14 серпня 17:00 Відео
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30 Відео
Зоря 1
Минай 1
14 серпня 19:30 Відео
Десна 2
Дніпро-1 1
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
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Динамо --
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Зоря продовжує невдалий старт – луганці не зуміли обіграти аутсайдера УПЛ (відео)

Анатолій Дерека
14 серпня, 22:05
Минай зміг відібрати очки на виїзді у бронзового призера чемпіонату України

Зоря та Минай не визначили сильнішого / Фото: официальный сайт УПЛ

Цими вихідними в чемпіонаті України проходить 4 тур. Вчора Шахтар здолав Металіст-1925, а сьогодні пройшли ще три поєдинки.

Верес зіграв внічию з Ворсклою, а у вечірньому поєдинку Десна здолала Дніпро-1. Ще одним матчем суботи була гра між Зорею та міна в Запоріжжі.

Перший тайм пройшов за рівної боротьби з мінімумом ударів у створ. А після перерви гості зуміли вийти вперед. Подачу Коваленка з кутового замкнув Горін.

Надалі луганці забрали ініціативу під свій контроль і почали створювати більше моментів. Небезпека виходила від Булеци і Шахаба, а ось забити вдалося іншому форварду. Сайядманеш вдало зорієнтувався в чужому майданчику і точно вистрілив в дальній кут з-під захисника.

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Кінцівка зустрічі пройшла біля воріт Миная, але вирвати перемогу команда Віктора Скрипника так і не зуміла. Команди набирає по 4 очки та залишаються в середині турнірної таблиці УПЛ. У наступному турі Зоря відправиться в гості до Маріуполя, а закарпатці поміряються силами з Вересом.

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Зоря – Минай 1:1
Голи: Сайядманеш, 65 – Горін, 53

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніньо (Хомченовський, 72) – Назарина, Кочергін – Булеца (Фрімпонг, 90+2), Громов (Сайядманеш, 58), Кабаєв (Фагундес, 59) – Гладкий (Захеді, 58).

Минай: Кучер – Горін, Матіч, Синьогуб (Багайоко, 75), Гончар, Лиховидько – Месхі (Хахльов, 46), Коваленко (Кулієв, 63), Петрусенко – Білоног (Байдал, 84), Ахмедзаде (Селезньов, 63).

Попередження: Вернидуб, Кабан, Кочергін – Месхі, Синьогуб, Селезньов, Байдал, Кучер.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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