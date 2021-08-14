Заря продолжает неудачный старт – луганчане не сумели обыграть аутсайдера УПЛ (видео)

Заря и Минай не определили сильнейшего / Фото: официальный сайт УПЛ

В эти выходные в чемпионате Украины проходит 4 тур. Вчера Шахтер одолел Металлист-1925, а сегодня прошли еще три поединка.

Верес сыграл вничью с Ворсклой, а в вечернем поединке Десна одолела Днепр-1. Еще одним матчем субботы была игра между Зарей и Минаем в Запорожье.

Первый тайм прошел при равной борьбе с минимумом ударов в створ. А после перерыва гости сумели выйти вперед. Подачу Коваленко с углового замкнул Горин.

В дальнейшем луганчане забрали инициативу под свой контроль и стали создавать больше моментов. Опасность исходила от Булецы и Шахаба, а вот забить удалось другому форварду. Сайядманеш удачно сориентировался в чужой штрафной и точно выстрелил в дальний угол из-под защитника.

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Концовка встречи прошла у ворот Миная, но вырвать победу команда Виктора Скрипника так и не сумела. Команды набирает по 4 очка и остаются в середине турнирной таблицы УПЛ. В следующем туре Заря отправится в гости к Мариуполю, а закарпатцы померяются силами с Вересом.

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Заря – Минай 1:1

Голы: Сайядманеш, 65 – Горин, 53

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо (Хомченовский, 72) – Назарина, Кочергин – Булеца (Фримпонг, 90+2), Громов (Сайядманеш, 58), Кабаев (Фагундес, 59) – Гладкий (Захеди, 58).

Минай: Кучер – Горин, Матич, Синегуб (Багайоко, 75), Гончар, Лиховидько – Месхи (Хахлев, 46), Коваленко (Кулиев, 63), Петрусенко – Билоног (Байдал, 84), Ахмедзаде (Селезнев, 63).

Предупреждения: Вернидуб, Кабаев, Кочергин – Месхи, Синегуб, Селезнев, Байдал, Кучер.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ