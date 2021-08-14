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Зоря – Минай: відео голів та огляд матчу УПЛ

Анатолій Дерека
14 серпня, 23:10
Команди забили по голу після перерви і розписали нічию, яка дозволила їм закріпитися в середині турнірної таблиці

Зоря не зуміла переграти Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

Суботнього вечора в УПЛ відбулися два поєдинки. В одному з них зустрічалися Зоря та Минай. Зустріч в Запоріжжі завершилася внічию.

У першому таймі спостерігалася рівна гра, а після перерви вперед вийшли закарпатці. Навіс Коваленка з кутового вдало замкнув Горін. Відігратися господарі змогли через 12 хвилин після низки замін.

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Сайдманеш опинився з м'ячем у карному майданчику суперника і завдав несильного, але влучного удару в дальній кут з-під захисника. Воротар до такого не був готовий. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів зустрічі на "Славутич-Арені":

53 хвилина. Гол Олега Горіна.

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65 хвилина. Гол Аллахьяра Сайядманеша.

ОГЛЯД МАТЧУ

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