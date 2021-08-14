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Заря – Минай: видео голов и обзор матча УПЛ

Анатолий Дерека
14 августа, 23:10
Команды забили по голу после перерыва и расписали ничью, которая позволила им закрепиться в середине турнирной таблицы

Заря не сумела переиграть Минай / Фото: официальный сайт УПЛ

Субботним вечером в УПЛ состоялись два поединка. В одном из них встречались Заря и Минай. Встреча в Запорожье завершилась вничью.

В первом тайме наблюдалась равная игра, а после перерыва вперед вышли закарпатцы. Навес Коваленко с углового удачно замкнул Горин. Отыграться хозяева смогли через 12 минут после череды замен.

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Сайдманеш оказался с мячом в штрафной соперника и нанес несильный, но точный удар в дальний угол из-под защитника. Вратарь к такому не был готов. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов встречи на "Славутич-Арене":

53 минута. Гол Олега Горина.

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65 минута. Гол Аллахьяра Сайядманеша.

ОБЗОР МАТЧА

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