Заря – Минай: видео голов и обзор матча УПЛ

Заря не сумела переиграть Минай / Фото: официальный сайт УПЛ
Субботним вечером в УПЛ состоялись два поединка. В одном из них встречались Заря и Минай. Встреча в Запорожье завершилась вничью.
В первом тайме наблюдалась равная игра, а после перерыва вперед вышли закарпатцы. Навес Коваленко с углового удачно замкнул Горин. Отыграться хозяева смогли через 12 минут после череды замен.
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Сайдманеш оказался с мячом в штрафной соперника и нанес несильный, но точный удар в дальний угол из-под защитника. Вратарь к такому не был готов. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов встречи на "Славутич-Арене":
53 минута. Гол Олега Горина.
65 минута. Гол Аллахьяра Сайядманеша.
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