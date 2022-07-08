Зоря – Легія: пряма трансляція матчу (відео)

Патрік ван Леувен дебютує біля керма Зорі матчем проти Легії

Сьогодні луганська Зоря проведе свій перший товариський матч майже за п'ять місяців. "Чорно-білі" починають передсезонний збір у Польщі.

Першим суперником команди стане варшавська Легія. Зустріч відбудеться у столиці Польщі на стадіоні "Війська Польського". Початок – о 19:00 за Києвом. Пряма трансляція поєдинку буде доступна у програвачі нижче.

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Матч проти Легії стане першим для Патріка ван Леувена біля керма Зорі. Голландець перейшов до луганської команди з Маккабі Тель-Авіва, замінивши на посту Віктора Скрипника.

Легія є найтитулованішим польським клубом. Команда виграла 15 чемпіонств та 19 Кубків країни, утримуючи рекорд за цими показниками. Також на рахунку клубу 4 Суперкубки Польщі.

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Минулий сезон команді явно не вдався. Легія посіла 10 місце у чемпіонаті та залишилася без єврокубків. Нині за варшавську команду виступає український легіонер Ігор Харатін.

Команди вже зустрічалися один з одним сім років тому у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Польський клуб двічі обіграв "чорно-білих" (3:2 / 1:0) і пройшов у групову стадію.