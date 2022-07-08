Заря – Легия: прямая трансляция матча (видео)

Патрик ван Леувен дебютирует у руля Зари матчем против Легии

Сегодня луганская Заря проведет свой первый товарищеский матч за почти пять месяцев. "Черно-белые" начинают предсезонный сбор в Польше.

Первым соперником команды станет варшавская Легия. Встреча пройдет в столице Польши на стадионе "Войска Польского". Начало – в 19:00 по Киеву. Прямая трансляция поединка будет доступна в плеере ниже.

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Матч против Легии станет первым для Патрика ван Леувена у руля Зари. Голландец перешел в луганскую команду из Маккаби Тель-Авива, заменив на посту Виктора Скрипника.

Легия является самым титулованным польским клубом. Команда выиграла 15 чемпионств и 19 Кубков страны, удерживая рекорд по этим показателям. Также на счету клуба 4 Суперкубка Польши.

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Прошлый сезон команде явно не удался. Легия заняла 10 место в чемпионате и осталась без еврокубков. Нынче за варшавскую команду выступает украинский легионер Игорь Харатин.

Команды уже встречались друг с другом семь лет назад в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Польский клуб дважды обыграл "черно-белых" (3:2 / 1:0) и прошел в групповую стадию.