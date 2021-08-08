Зоря – Динамо: онлайн-трансляція центрального матчу 3-го туру УПЛ

Зоря битиметься з Динамо в центральному поєдинку 3-го туру УПЛ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт ФК "Зоря"

У неділю відбудеться матч 3-го туру чемпіонату України. У Запоріжжі луганська Зоря прийме Динамо Київ. Гра відбудеться на стадіоні "Славутич-Арена". Початок поєдинку – 19:30. Дізнавайтеся розклад усіх матчів 3-го туру УПЛ.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів зустрічі.

ОНЛАЙН МАТЧУ ЗОРЯ – ДИНАМО

Безумовно, саме битва золотого і бронзового призерів минулого сезону УПЛ стане центральною в третьому турі чемпіонату. Зоря прийме чинного чемпіона після двох зовсім різних для себе матчів на старті сезону.

У першому турі луганці провалилися, поступившись вдома Олександрії. Однак уже через тиждень підопічні Скрипника неабияк повеселилися в грі з іншою командою з Кіровоградщини. Зоря відвантажила в гостях Інгульцю аж п'ять м'ячів, пропустивши лише раз.

Динамо ж поки провело лише один поєдинок в УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили вдома Верес з рахунком 4:0, а на тижні зіграли внічию в спарингу з Фенербахче (1:1). Осічка Шахтаря в грі з Олександрією дозволить Динамо в разі перемоги отримати фору над одвічним суперником.

Список гравців Динамо на матч із Зорею:

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Особисті зустрічі. В історії незалежної України команди зустрічалися 53 рази. Переважна більшість матчів закінчувалися перемогами Динамо (36). Ще 12 ігор завершилися внічию, а в п'яти поєдинках тріумфувала Зоря.

У минулому сезоні команди зіграли три очних матчі. У чемпіонаті України луганці зуміли відібрати у Динамо очки на виїзді (1:1), а ось вдома підопічні Скрипника програли (0:2). Крім того, опоненти зійшлися друг з одним і в фіналі Кубка країни. Перемога дісталася Динамо завдяки голу Циганкова в овертаймі.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Динамо є явним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.70, тоді як на перемогу Зорі – 5.30. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 3.60.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал УНІАН. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

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