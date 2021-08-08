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Зоря – Динамо: де і коли дивитися топ-матч УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
8 серпня, 12:05
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Команди Віктора Скрипника і Мірчі Луческу битимуться в Запоріжжі, а переможець поєдинку наздожене в таблиці Шахтар
Зоря та Динамо битимуться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі
Зоря та Динамо битимуться на "Славутич-Арені" в Запоріжжі

Матч третього туру чемпіонату України 2021/2022 між Зорею та Динамо почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.

Де дивитися матч Зоря – Динамо? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі УНІАН, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Зоря – Динамо пройде у нас на сайті.

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Безумовно, саме битва золотого і бронзового призерів минулого сезону УПЛ стане центральною в третьому турі чемпіонату. Зоря прийме чинного чемпіона після двох зовсім різних для себе матчів на старті сезону.

У першому турі луганці провалилися, поступившись вдома Олександрії. Однак уже через тиждень підопічні Скрипника неабияк повеселилися в грі з іншою командою з Кіровоградщини. Зоря відвантажила в гостях Інгульцю аж п'ять м'ячів, пропустивши лише раз.

Динамо ж поки провело лише один поєдинок в УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили вдома Верес з рахунком 4:0, а на тижні зіграли внічию в спарингу з Фенербахче (1:1). Осічка Шахтаря в грі з Олександрією дозволить Динамо в разі перемоги отримати фору над одвічним суперником.

Список гравців Динамо на матч із Зорею:

В тренді

Особисті зустрічі. В історії незалежної України команди зустрічалися 53 рази. Переважна більшість матчів закінчувалися перемогами Динамо (36). Ще 12 ігор завершилися внічию, а в п'яти поєдинках тріумфувала Зоря.

У минулому сезоні команди зіграли три очних матчі. У чемпіонаті України луганці зуміли відібрати у Динамо очки на виїзді (1:1), а ось вдома підопічні Скрипника програли (0:2). Крім того, опоненти зійшлися друг з одним і в фіналі Кубка країни. Перемога дісталася Динамо завдяки голу Циганкова в овертаймі.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Динамо є явним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.70, тоді як на перемогу Зорі – 5.30. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 3.60.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
3
2
1
0
7
3
4
7
Забиті 7
Пропущені 3
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В Н
2
Десна Десна Дес
2
2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
3
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
4
Олександрія Олександрія Оле
3
2
0
1
3
2
1
6
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
5
Шахтар Шахтар Шах
3
2
0
1
6
3
3
6
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В
6
Ворскла Ворскла Вор
2
1
1
0
4
2
2
4
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В Н
7
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
8
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
4
0
4
3
Забиті 4
Пропущені 0
Різниця 4
Результати останніх матчів: В
9
Зоря Зоря Зор
2
1
0
1
5
2
3
3
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В П
10
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
11
Рух Рух Рух
3
1
0
2
3
5
-2
3
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: В П П
12
Маріуполь Маріуполь Мар
3
0
1
2
3
5
-2
1
Забиті 3
Пропущені 5
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П Н
13
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
14
Верес Верес Вер
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П Н
15
Інгулець Інгулець Інг
2
0
0
2
2
7
-5
0
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П
16
Чорноморець Чорноморець Чор
3
0
0
3
2
9
-7
0
Забиті 2
Пропущені 9
Різниця -7
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Золото
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1
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41
33
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2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
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10
10
20
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