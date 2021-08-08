Заря – Динамо: онлайн-трансляция центрального матча 3-го тура УПЛ

Заря сразится с Динамо в центральном поединке 3-го тура УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт ФК "Заря"

В воскресенье состоится матч 3-го тура чемпионата Украины. В Запорожье луганская Заря примет Динамо Киев. Игра состоится на стадионе "Славутич-Арена". Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 3-го тура УПЛ.

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ОНЛАЙН МАТЧА ЗАРЯ – ДИНАМО

Безусловно, именно битва золотого и бронзового призеров прошлого сезона УПЛ станет центральной в третьем туре чемпионата. Заря примет действующего чемпиона после двух совсем разных для себя матчей на старте сезона.

В первом туре луганчане провалились, уступив дома Александрии. Однако уже через неделю подопечные Скрипника изрядно покуражились в игре с другой командой с Кировоградщины. Заря отгрузила в гостях Ингульцу аж пять мячей, пропустив лишь раз.

Динамо же пока провело лишь один поединок в УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу разгромили дома Верес со счетом 4:0, а на неделе сыграли вничью в спарринге с Фенербахче (1:1). Осечка Шахтера в игре с Александрией позволит Динамо в случае победы получить фору над извечным соперником.

Список игроков Динамо на матч с Зарей:

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Личные встречи. В истории независимой Украины команды встречались 53 раза. Подавляющее большинство матчей заканчивались победами Динамо (36). Еще 12 игр завершились вничью, а в пяти поединках триумфовала Заря.

В прошлом сезоне команды сыграли три очных матча. В чемпионате Украины луганчане сумели отобрать у Динамо очки на выезде (1:1), а вот дома подопечные Скрипника проиграли (0:2). Кроме того, оппоненты сошлись друг с другом и в финале Кубка страны. Победа досталась Динамо благодаря голу Цыганкова в овертайме.

Прогноз букмекеров. По их мнению, Динамо является явным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф киевлян составляет всего 1.70, тогда как на победу Зари – 5.30. Ничья же оценена коэффициентом 3.60.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал УНИАН. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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