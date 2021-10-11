Замахнувся на святе! Тренер Боснії має намір засмутити Україну у Львові

Івайло Петєв має намір відібрати очки у України у Львові
Зустріч відбудеться 12 жовтня на "Арені Львів" у Львові, де збірна України ще жодного разу не програвала. Але Петєв замахнувся на святе і обіцяє зламати традицію.
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"Я знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваюся, ми завтра зламаємо цю статистику. Упевнений, нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону", – заявив тренер на прес-конференції.
А головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що йому не потрібно мотивувати гравців на майбутній поєдинок.
"Ми зараз з хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а зараз... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.