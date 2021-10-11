10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Замахнувся на святе! Тренер Боснії має намір засмутити Україну у Львові

Олександр Трикіша
11 жовтня, 21:58
Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петєв під час прес-конференції напередодні матчу відбору на ЧС-2022 проти України повідав про свої "наполеонівські" плани

Івайло Петєв має намір відібрати очки у України у Львові

Зустріч відбудеться 12 жовтня на "Арені Львів" у Львові, де збірна України ще жодного разу не програвала. Але Петєв замахнувся на святе і обіцяє зламати традицію.

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"Я знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваюся, ми завтра зламаємо цю статистику. Упевнений, нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону", – заявив тренер на прес-конференції.

А головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що йому не потрібно мотивувати гравців на майбутній поєдинок.

"Ми зараз з хлопцями їхали і згадували, що знаємо один одного з 2010 року. Ось коли вони були маленькими, мені потрібно було їх мотивувати, а зараз... Вони вже досвідчені гравці, не потрібно нічого говорити. Це буде вже занадто. Вони все і самі знають, адже нам не можна навіть внічию завтра грати", – зізнався Петраков.

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